Память снова подвела Байдена

Президент США Джозеф Байден ошибся в имени южнокорейского лидера Юн Сок Елю во время выступления на заводе Samsung. Трансляцию его речи вел телеканал YTN.

Байден совершил ошибку во время обращения к лидеру Южной Кореи. Глава США быстро поправил сам себя.

«Альянс между Республикой Корея и США — основа мира, стабильности и процветания региона и планеты. Благодарю вас всех, и президента Мун — Юн — за то, что вы успели сделать», — сказал Байден.

Выступление американского президента прошло 20 мая в городе Пхентхэк. Байден говорил о важности поставок полупроводников для американской экономики. Эксперты считают, что визит американского лидера призван показать стремление Штатов наладить сотрудничество с Южной Кореей в технологической сфере. Таким образом США смогут наладить поставки полупроводников в обход Китая.

Возможно, оговорка главы США связана с недавней сменой лидера Южной Кореи. Инаугурация нового главы республики прошла 10 мая. До него пост лидера Южной Кореи занимал Мун Чжэ Ин.