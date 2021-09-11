Память погибших при терактах 11 сентября почтут в США

В США в субботу запланирована серия мемориальных мероприятий в память о жертвах терактов 11 сентября. Участие в них примет американский президент Джо Байден. С момента трагедии прошло 20 лет.

Траурные церемонии проведут на месте башен Всемирного торгового центра (ВТЦ), у Пентагона и в Шанксвилле, сообщил ТАСС.

Крупнейшее мероприятие состоится в Нью-Йорке, где в 08:46 по местному времени (15:46 — по московскому) объявят минуту молчания, а в храмах начнут звонить колокола. В это время 20 лет назад захваченный террористами самолет врезался в северную башню ВТЦ. На мемориале жертвам терактов на месте двух небоскребов семьи погибших зачитают их имена.

На церемонию уйдет несколько часов. Ее прервут новыми минутами молчания — когда южную башню протаранил второй лайнер, третье воздушное судно упало на Пентагон, рухнул южный небоскреб, четвертый самолет разбился у Шанксвилла в Пенсильвании и обрушилась северная башня торгового центра.

Вечером 11 сентября на юге Манхэттена, рядом с местом, где возвышались небоскребы ВТЦ, в небо выстрелят два световых луча. Для создания каждого использовали 44 прожектора большой мощности. Колонны света оставят в небе до утра 12 сентября.

Аналогичные мероприятия пройдут возле Пентагона и в Шанксвилле.

Террористы группировки «Аль-Каида»* 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских самолета. Два из них направили на башни ВТЦ, третий — на расположенный в пригороде Вашингтона Пентагон. Четвертый лайнер, который тоже летел в сторону столицы США, разбился возле города Шанксвилл в Пенсильвании. Жертвами терактов стали 2977 человек.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.