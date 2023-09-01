01 сентября 2023, 14:45
Памфилова не увидела причин для реакции на открытие дела против ЦИК на Украине
Памфилова назвала незначительным поводом открытие уголовного дела на Украине
Открытие уголовного дела на Украине против членов Центральной избирательной комиссии России — незначительный повод для реакции. Об этом в беседе с ТАСС заявила глава ведомства Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что у нее нет времени для того, чтобы обращать внимание на подобное поведение.
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«Сейчас нет ни времени, ни желания обращать внимание на столь незначительный повод», — заявила Памфилова.
Генеральный прокурор и Служба безопасности Украины объявили о возбуждении уголовного дела против главы российской Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева, а также секретаря организации Натальи Будариной за «посягательство на территориальную целостность страны».
Причиной стало проведение референдумов в новых регионах России в прошлом году и подготовка к предстоящему голосованию на выборах глав субъектов.
Референдумы о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли в сентябре прошлого года. Подавляющее большинство жителей поддержали выдвинутое предложение.
В начале октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров, предусматривающих вступление новых регионов в состав страны.
ЦИК РФ
Россия
Украина
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