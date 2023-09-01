Мир 01 сентября 2023, 14:45 Памфилова не увидела причин для реакции на открытие дела против ЦИК на Украине Памфилова назвала незначительным поводом открытие уголовного дела на Украине РИА «Новости»

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Открытие уголовного дела на Украине против членов Центральной избирательной комиссии России — незначительный повод для реакции. Об этом в беседе с ТАСС заявила глава ведомства Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что у нее нет времени для того, чтобы обращать внимание на подобное поведение.

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«Сейчас нет ни времени, ни желания обращать внимание на столь незначительный повод», — заявила Памфилова.

Генеральный прокурор и Служба безопасности Украины объявили о возбуждении уголовного дела против главы российской Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева, а также секретаря организации Натальи Будариной за «посягательство на территориальную целостность страны».

Причиной стало проведение референдумов в новых регионах России в прошлом году и подготовка к предстоящему голосованию на выборах глав субъектов.

Референдумы о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли в сентябре прошлого года. Подавляющее большинство жителей поддержали выдвинутое предложение.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров, предусматривающих вступление новых регионов в состав страны.