08 сентября 2023, 13:37
Памфилова назвала чушью сообщения западных СМИ о выборах в России
Глава ЦИК Памфилова опровергла слова Джона Кирби о российских выборах
Утверждения некоторых западных политологов о выборах в новых российских регионах не имели ничего общего с действительностью. Об этом заявила ТАСС глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она привела несколько примеров, когда американские и британские СМИ публиковали сообщения о «незаинтересованности» жителей новых регионов России в выборах. Негодование Памфиловой также вызвали слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который назвал выборы «сфабрикованными».
Реклама
«Подобного свойства высказывания, тем более из уст многочисленных бюрократов, они звучат постоянно, ничего удивительного в этом нет, мы готовы», — отметила глава ЦИК.
Она добавила, что целый ряд политологов в США раскритиковали российских кандидатов на выборах. По их словам, политики якобы не имели никакого отношения к новым регионам. Памфилова назвала эту информацию чушью, которую «невозможно читать дальше».
Ранее глава ЦИК отчиталась о высокой явке на выборах в рамках досрочного голосования в новых регионах.
США
Элла Памфилова
Россия
Выборы
Реклама
Реклама