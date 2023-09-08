Мир 08 сентября 2023, 13:37 Памфилова назвала чушью сообщения западных СМИ о выборах в России Глава ЦИК Памфилова опровергла слова Джона Кирби о российских выборах РИА «Новости»

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Утверждения некоторых западных политологов о выборах в новых российских регионах не имели ничего общего с действительностью. Об этом заявила ТАСС глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она привела несколько примеров, когда американские и британские СМИ публиковали сообщения о «незаинтересованности» жителей новых регионов России в выборах. Негодование Памфиловой также вызвали слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который назвал выборы «сфабрикованными».

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«Подобного свойства высказывания, тем более из уст многочисленных бюрократов, они звучат постоянно, ничего удивительного в этом нет, мы готовы», — отметила глава ЦИК.

Она добавила, что целый ряд политологов в США раскритиковали российских кандидатов на выборах. По их словам, политики якобы не имели никакого отношения к новым регионам. Памфилова назвала эту информацию чушью, которую «невозможно читать дальше».

Ранее глава ЦИК отчиталась о высокой явке на выборах в рамках досрочного голосования в новых регионах.