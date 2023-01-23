Мир 23 января 2023, 01:47 Шведский политик отказался сожалеть об акции сожжения Корана в Стокгольме Шведский политик Палудан отказался сожалеть об акции сожжения Корана у посольства Турции Соцсети

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Шведский ультраправый политик Расмус Палудан заявил, что не сожалеет о сожженном им Коране перед посольством Турции в Стокгольме. Также его удивил общественный резонанс вокруг это акции. Его слова привела газета Expressen.

«Я думал, что выразил свое отношение к Турции, и дело с концом. Но все оказалось иначе. Я не сожалею, что сделал это. На это были важные политические причины», — заявил он.

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Палудан заявил, что сейчас адресованные ему угрозы приобрели более серьезный характер, чем те, что поступали раньше.

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21 января в Стокгольме состоялась протестная акция, которую организовал ультраправый политик Расмус Палудан. Он демонстративно сжег Коран перед посольством Турции.

МИД Турции осудило акцию, отметив, что шведские власти нарушили взятые на себя обязательства, которые ранее прописали в соглашении для вступления в НАТО.

Действия Палудана в ходе акции перед посольством Турции в Стокгольме прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал, что таким поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.