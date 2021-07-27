Паломники пострадали в результате давки на западе Индии

Паломники пострадали в храме Махабалешвар на западе Индии. Она произошла во время визита высокопоставленных индийских политиков Умы Бхарти и Шивраджа Сингха Чухана.

Как сообщил телекомпания NDTV, все произошло 26 июля, но информация в СМИ появилась только сейчас.

Сотрудники храма из-за COVID-19 пускают внутрь не более 3,5 тысячи человек в день. Однако все правила были нарушены во время приезда индийских политиков с семьями. В храме началась давка. Несколько человек, в том числе женщины и дети, пострадали. Они получили травмы.

«Мы пересмотрим наш план допуска людей в храм к следующему понедельнику и обеспечим соблюдение социальной дистанции», — сказал глава округа Удджайн Ашиш Сингх.

Он подчеркнул, что случившееся было исключением, вновь такого не повторится.

Храм Махабалешвар в штате Удджайн является одной из 12 святынь в Индии, которые посвящены богу Шиве. Его открыли в июне после начала пандемии. Войти в здание могут лишь привитые хотя бы одним компонентом вакцины или те, у кого отрицательный результат ПЦР-теста.