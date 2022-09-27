Палочка Гарри Поттера попадет на аукцион в Лондоне | 360°

Мир 27 сентября 2022, 21:53 Поделиться Telegram

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Viber Палочка Гарри Поттера попадет на аукцион в Лондоне

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Палочка Гарри Поттер и другие 1,5 тысячи лотов выставят на аукционе в Лондоне. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на газету Variety.

По данным радиостанции «Говорит Москва», суммарная стоимость всех лотов составит более 12,6 миллиона долларов. Среди них перчатки Дарта Вейдера, костюм Супермена, шлем Джеймса Бонда из фильма «Живешь только дважды» и другое.

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Торги пройдут с 3 по 6 ноября 2022 года.

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