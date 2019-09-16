Пальмиру впервые с момента освобождения посетила туристическая группа из Китая

Россия передаст материалы по Пальмире в ЮНЕСКО для восстановления города Подробнее

«Культурное наследие Пальмиры — это большая редкость, особенно с учетом того, что этот древний город един с его архитектурными памятниками и гравюрами», — отметил археолог из Национального музея Китая Вон Ванден.

Он признался, что посещение Пальмиры вызвало у него противоречивые чувства. С одной стороны его поразило величие археологических памятников в Сирии, с другой — археолог испытал горе и печаль опустошения, вызванные мраком времени.

Художник и графический дизайнер Ритти также не смогла скрыть своего удивления, увидев великие руины Пальмиры. Она добавила, что китайские туристы всегда ценили наследие и историю человечества. Также Ритти отметила гостеприимность сирийского народа и пояснила, что отказываться от поездки не имеет смысла, поскольку Пальмира уже безопасна.

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