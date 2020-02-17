Палестинский министр: мы не хотим, чтобы США возглавляли переговоры по урегулированию арабо-израильского конфликта
Министр социального развития Палестинской национальной администрации (ПНА) Ахмад Мадждалани рассказал порталу News.ru, какие темы он обсуждал с представителями России в рамках своего визита в Москву.
По словам министра, речь шла о проблемах в ближневосточном регионе и на севере Африки. Он заметил, что подход Вашингтона к решению этих вопросов не приведет к стабильности и миру.
«Наоборот, он воодушевит террористов и создаст много проблем между Израилем и арабами, турками», — пояснил Мадждалани.
Он добавил, что Палестина поддерживает предложение главы российского МИД Сергея Лаврова провести встречу ближневосточного квартета посредников для урегулирования арабо-израильского конфликта.
«Мы не хотим, чтобы только американцы возглавляли переговорный процесс», — подчеркнул министр.