Палестинский министр: мы не хотим, чтобы США возглавляли переговоры по урегулированию арабо-израильского конфликта

По словам министра, речь шла о проблемах в ближневосточном регионе и на севере Африки. Он заметил, что подход Вашингтона к решению этих вопросов не приведет к стабильности и миру.

«Наоборот, он воодушевит террористов и создаст много проблем между Израилем и арабами, турками», — пояснил Мадждалани.

Он добавил, что Палестина поддерживает предложение главы российского МИД Сергея Лаврова провести встречу ближневосточного квартета посредников для урегулирования арабо-израильского конфликта.

«Мы не хотим, чтобы только американцы возглавляли переговорный процесс», — подчеркнул министр.