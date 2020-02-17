    17 февраля 2020, 19:35

    Палестинский министр: мы не хотим, чтобы США возглавляли переговоры по урегулированию арабо-израильского конфликта

    Артур Блянихов

    Министр социального развития Палестинской национальной администрации (ПНА) Ахмад Мадждалани рассказал порталу News.ru, какие темы он обсуждал с представителями России в рамках своего визита в Москву.

    По словам министра, речь шла о проблемах в ближневосточном регионе и на севере Африки. Он заметил, что подход Вашингтона к решению этих вопросов не приведет к стабильности и миру.

    «Наоборот, он воодушевит террористов и создаст много проблем между Израилем и арабами, турками», — пояснил Мадждалани.

    Он добавил, что Палестина поддерживает предложение главы российского МИД Сергея Лаврова провести встречу ближневосточного квартета посредников для урегулирования арабо-израильского конфликта.

    «Мы не хотим, чтобы только американцы возглавляли переговорный процесс», — подчеркнул министр.