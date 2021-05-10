Палестинские радикалы выпустили 3 ракеты по Израилю

Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа три ракеты по Израилю. Одна из них не долетела до цели — ее перехватила система ПВО «Железный купол». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и районах, граничащих с сектором Газа, информируем, что три ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю, одна из них с большой вероятностью была перехвачена системой ПВО „Железный купол“», — рассказали военные.

В ночь на 9 мая радикалы нанесли ракетный удар по Израилю. В ответ на это израильская армия атаковала военный пост ХАМАС на юге сектора Газа при помощи беспилотника.

7 мая в Иерусалиме, у Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, произошли столкновения между израильскими пограничниками и палестинцами. Там по решению суда силовики выселили несколько арабских семей. Во время беспорядков пострадали более 150 человек. Россия, Соединенные Штаты, ООН и Евросоюз призвали власти Израиля не обострять ситуацию в Восточном Иерусалиме.