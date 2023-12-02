02 декабря 2023, 01:10
Палестинская группировка «Исламский джихад» заявила о ракетном ударе по Иерусалиму
«Исламский джихад»: бригады «Аль-Кудс» ударили по Иерусалиму
Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад»* заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму. Об этом бригады «Аль-Кудс» написали в своем Telegram-канале.
«Бригады „Аль-Кудс“ возобновили ракетные удары по оккупированному городу Иерусалим», — сообщили представители палестинской группировки.
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Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС 1 декабря договорились продлить временное перемирие в секторе Газа на восьмой день. Однако палестинцы нарушили гуманитарную паузу и атаковали территорию Израиля. ЦАХАЛ возобновил операцию против ХАМАС.
Палестинское движение возложило ответственность за продолжение конфликта на международное сообщество во главе с США, за срыв гуманитарной паузы — на Израиль. В секторе Газа с момента окончания перемирия погибли минимум 60 человек, ранения получили десятки человек.
*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России
Израиль
Конфликт Израиля и Палестины
Палестина
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