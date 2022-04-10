Палестинка с ножом напала на бойца пограничной полиции Израиля (МАГАВ) и ранила его. Нападавшую в ответ застрелили. Об этом сообщила израильская радиостанция KAN, передал ТАСС.

Палестинка порезала бойца израильской пограничной полиции в городе Хевроне на Западном берегу Иордана.

Медики осмотрели раненого бойца. Его жизни ничто не угрожает.

В пограничной полиции Израиля подтвердили нападение, но не уточнили, где оно произошло. В пресс-службе МАГАВ сообщили, что на один из блокпостов, где дислоцированы их бойцы, напал некий террорист, вооруженный ножом. Один боец пострадал, получил легкое ранение. Нападавшего нейтрализовали. Жив ли преступник, не уточнили, передало РИА «Новости».

Накануне в том же Хевроне 65-летняя женщины из Палестины ранила ножом гражданского. Пенсионерку нейтрализовали без огня и доставили на допрос. Пострадавшему оказали помощь.

Ранее в израильском городе Рахате неизвестный устроил стрельбу в кафе. Один из посетителей, который в этот момент находился внутри, снял перестрелку на видео.