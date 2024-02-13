Мир 13 февраля 2024, 21:11 Палестина высоко оценила сотрудничество с Россией Представитель ООП Абдулхади назвал Россию опорой Палестины Unsplash

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Палестинские власти считают Россию опорой в своей борьбе за жизнь и независимость как государства. Отношения стран носят стратегический характер, заявил РБК директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади.

«Мы считаем наших российских друзей реальной опорой нашей борьбы». <…> Россия — наш искренний друг и сторонник, и возлагаем большие надежды», — отметил он.

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Также Абдулхади выразил сожаление, что радикальная группировка ХАМАС не стала обращаться к России за посредничеством в конфликте с Израилем.

Палестинский министр социального развития, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани в беседе с Lenta.ru также высоко оценил сотрудничество с российской стороной по политическому и гуманитарному сотрудничеству.

Он напомнил, что Россия очень многое сделала для Палестины после 7 октября 2023 года на дипломатическом уровнях.

После обострения конфликта в секторе Газа президент Владимир Путин несколько раз разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе бесед российский лидер указывал на необходимость добиться урегулирования ситуации.