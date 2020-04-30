Палеонтологи США открыли новый вид динозавров и назвали его по песне Дэвида Боуи

Обнаруженные динозавры населяли территорию штата Монтана 75 миллионов лет назад. Уникальные костные образования, которые специалисты заметили на их черепе, помогли идентифицировать его. Форма челюстей напоминала клюв, а череп — звезду. На носу у животных был крупный рог.

«Рога и оборки служили для брачных целей, чтобы привлечь партнеров для спаривания. Примерно такую же функцию сейчас выполняет яркое оперение некоторых птиц, например, павлинов», — отметили палеонтологи.

Новый вид динозавров получил название Stellasaurus ancellae, что на латыни обозначает «звездная ящерица». Слово Stella, то есть «звезда», стало отсылкой к одной из известных песен Боуи «Starman».

По словам ученых, стеллозавры являлись родственниками трицератопсов. Они могли весить две тонны, а длина их тела составляла шесть метров.