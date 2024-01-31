Мир 31 января 2024, 16:31 Палеонтологи обнаружили останки титанозавра в Аргентине

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Палеонтологи из Аргентины обнаружили в патагонской провинции Неукен останки титанозавтра — нового вида гигантских динозавров. Об этом сообщил сайт Acta Palaeontologica Polonica.

Отмечается, что титанозавры были важным звеном фауны мелового периода на протяжении 50 миллионов лет и жили на территории Южной Америки 95 миллионов лет назад.

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Как сообщили на сайте «Мир 24», группа титанозавтров включает в себя крупнейших наземных животных, которые когда-либо жили на Земле. Открытие нового вида позволит расширить знания об эволюции этих существ.