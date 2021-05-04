Палеонтологи обнаружили останки крупнейшей саблезубой кошки

Команда зарубежных исследователей обнародовала работу, в которой сообщается, что в Северной Америке обитали гигантские саблезубые кошки, весящие 400 килограммов. Об этом рассказал «Ридус».

Ученые анализировали семь неизвестных образцов ископаемых и смогли выделить новый вид: Machairodus lahayishupup. Machairodus является родом саблезубых кошачьих, которые были распространены в Евразии, Северной Америке и Африке. Исследователи подозревают, что кошка могла охотиться на зверей в несколько раз крупнее себя.

«Мы считаем, что это были кошки, которые регулярно охотились на животных размером с зубра. Это самая мощная и большая дикая кошка, известная науке», — отмечают авторы работы.