Мир 16 февраля 2024, 06:49 Палата представителей США взяла двухнедельный перерыв Палата представителей США ушла на перерыв, не согласовав пакет помощи Украине РИА «Новости»

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Согласование финансирования Украине, Израилю и Тайваню отложили почти на две недели. Конгрессмены США взяли перерыв до конца февраля, не успев принять закон, сообщили «Известия».

Палата представителей объявила перерыв до 28 февраля. По возвращении конгрессменам предстоит обсудить законопроект о выделении более 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, который уже одобрил сенат. В документ не включили укрепление американской границы с Мексикой, на котором настаивали республиканцы.

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Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс осудил решение председателя палаты представителей Майка Джонсона объявить перерыв. Он назвал это бегством и предупредил о падении авторитета республиканцев в глазах избирателей.

Республиканец Чип Рой пристыдил членов сената за то, что они согласовали законопроект и не профинансировали разрешение миграционного кризиса. Он предложил переименовать Техас в Украину ради новых вложений.