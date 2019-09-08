Палата представителей США проведет голосование об импичменте Трампу

«Поскольку политика Министерства юстиции не позволяет преследовать действующего президента, Палата представителей США является единственным институтом федерального правительства, который теперь может привлечь к ответственности президента Трампа за его действия», — сказано в заявлении комитета.

Для этого, отмечается в документе, Палата должна располагать всеми соответствующими фактами, чтобы решить вопрос об объявлении импичмента.

Известно, что текст резолюции о возможности импичмента будет обнародован 9 сентября. Голосование же состоится в среду, 11 сентября, пишет «Газета.ру».

Демократы считают предстоящую процедуру следующим этапом в расследовании деятельности Трампа. Представители партии считают, что голосование придаст более официальный характер разбирательству.

Демократы надеются, что голосование, которое может пройти уже в среду, поможет им, в частности, определиться с вопросами вызова и получения показаний свидетелей по делу, отмечает газета Politico.