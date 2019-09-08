  • Палата представителей США проведет голосование об импичменте Трампу

    08 сентября 2019, 00:19

    Мария Борисова

    Юридический комитет Палаты представителей США проведет голосование по вопросу возможного импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщил канал CBS News.
    Палата представителей США проведет голосование об импичменте Трампу

    «Поскольку политика Министерства юстиции не позволяет преследовать действующего президента, Палата представителей США является единственным институтом федерального правительства, который теперь может привлечь к ответственности президента Трампа за его действия», — сказано в заявлении комитета.

    Для этого, отмечается в документе, Палата должна располагать всеми соответствующими фактами, чтобы решить вопрос об объявлении импичмента.

    Известно, что текст резолюции о возможности импичмента будет обнародован 9 сентября. Голосование же состоится в среду, 11 сентября, пишет «Газета.ру».

    Демократы считают предстоящую процедуру следующим этапом в расследовании деятельности Трампа. Представители партии считают, что голосование придаст более официальный характер разбирательству.

    Демократы надеются, что голосование, которое может пройти уже в среду, поможет им, в частности, определиться с вопросами вызова и получения показаний свидетелей по делу, отмечает газета Politico.