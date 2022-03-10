Палата представителей США проголосовала за выделение Украине 14 миллиардов долларов

Палата представителей США одобрила масштабный законопроект о финансировании правительства на текущий финансовый год в размере 1,5 триллиона долларов. Об этом написала газета Washington Post.

Пакет был принят в два этапа — сначала конгрессмены рассмотрели его оборонную часть, затем сферы, которые касаются необоронных расходов.

В рамках документа предусмотрено выделение почти 14 миллиардов долларов в качестве военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Как уточняет газета, 730 миллиардов долларов пойдут на социальные расходы государства, еще 742 миллиарда долларов — на военные нужды, в том числе на укрепление нацбезопасности и на военную поддержку Украине.

Теперь законопроект должен утвердить Сенат США, после чего его направят на стол президенту США Джо Байдену. Белый дом сообщил, что американский лидер подпишет эту инициативу.

В конце февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен санкционировал выделение до 350 миллионов долларов для оказания экстренной помощи Украине в сфере обороны.