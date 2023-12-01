Мир 01 декабря 2023, 07:27 Палата представителей США проголосовала за повторную заморозку 6 млрд долларов Ирана The Hill: конгресс США поддержал повторную заморозку средств Ирана Unsplash

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Конгресс США принял законопроект о блокировке шести миллиардов долларов, принадлежащих Ирану. Об этом сообщило издание The Hill.

Проект закона внес конгрессмен Майк Маккол. За решение о повторной заморозке средств Ирана проголосовали 307 законодателей, против инициативы высказались 119.

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В рамках законопроекта Иран потеряет доступ к своим активам, а администрация президента США Джо Байдена будет вводить санкции против любой зарубежной компании, которая попытается разморозить средства.

Южная Корея перевела принадлежащие ближневосточной стране средства в 2023 году на катарские счета. США и Иран заключили соглашение по освобождению пяти американских граждан в обмен на разморозку иранских активов. Белый дом разрешил использовать эти средства только на гуманитарные цели.

Переговоры по обмену продолжались на протяжении двух лет. Из пяти иранских заключенных двое вернулись на родину, один переехал в третью страну, еще двое решили остаться в США.