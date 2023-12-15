Мир 15 декабря 2023, 10:25 Палата представителей США отказалась обсуждать поспешную сделку по Украине Спикер Джонсон: палата представителей США не будет обсуждать сделку по Украине Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Палата представителей американского конгресса не будет обсуждать наспех принятое решение по Украине между республиканцами и демократами. Об этом сообщил спикер палаты Майк Джонсон. Его процитировало РИА «Новости».

Он прокомментировал информацию о планах сената продолжить переговоры по украинскому вопросу на рождественских каникулах.

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«Несмотря на то, что эту работу следует продолжать, палата не будет ждать, чтобы получить и обсуждать наспех сделанный продукт», — высказался Джонсон.

По его словам, с начала работы в качестве спикера он пытался донести до администрации президента Джо Байдена и лидера демократов в сенате Чака Шумера важность в первую очередь защитить границу Соединенных Штатов с Мексикой. И только после этого заниматься проблемами другой страны.

Шумер сообщал, что американский сенат якобы решил «отложить на потом» рождественские каникулы ради работы по украинскому вопросу. При этом палата представителей конгресса Соединенных Штатов отправится на отдых. Конгрессмены приступят к работе уже в 2024 году.