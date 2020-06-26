Палата представителей США одобрила закон о реформе полиции. Его разработали демократы

Демократы разработали фундаментальный законопроект, который ограничит применение силы американскими полицейскими. Палата представителей Соединенных Штатов приняла документ большинством голосов.

Как сообщает Reuters, «за» законопроект проголосовали 236 законодателей, «против» — 181.

Теперь проект, который назвали «Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда», переходит в Сенат, где большинство мест занимают республиканцы. Если документ одобрят в Верхней палате, его передадут на рассмотрение президенту США Дональду Трампу.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что новый закон, который разработали демократы, радикально изменит культуру полицейской службы, поможет в борьбе с расизмом и жестокостью и спасет жизни.

Ранее Трамп подписал указ в рамках полицейской реформы, который запрещает сотрудникам правоохранительных органов применять удушающие приемы при задержании.

Этот законопроект демократы разработали после резонансного убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Жители города вышли протестовать против расизма. Их поддержали тысячи людей по всей стране. Массовые протесты переросли в беспорядки и мародерство. Власти Соединенных Штатов направили на помощь полиции Национальную гвардию.