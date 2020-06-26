    26 июня 2020, 07:48

    Палата представителей США одобрила закон о реформе полиции. Его разработали демократы

    Андрей Иванов

    Демократы разработали фундаментальный законопроект, который ограничит применение силы американскими полицейскими. Палата представителей Соединенных Штатов приняла документ большинством голосов.
    Палата представителей США одобрила закон о реформе полиции. Его разработали демократы

    Как сообщает Reuters, «за» законопроект проголосовали 236 законодателей, «против» — 181.

    Теперь проект, который назвали «Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда», переходит в Сенат, где большинство мест занимают республиканцы. Если документ одобрят в Верхней палате, его передадут на рассмотрение президенту США Дональду Трампу.

    Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что новый закон, который разработали демократы, радикально изменит культуру полицейской службы, поможет в борьбе с расизмом и жестокостью и спасет жизни.

    Ранее Трамп подписал указ в рамках полицейской реформы, который запрещает сотрудникам правоохранительных органов применять удушающие приемы при задержании.

    Этот законопроект демократы разработали после резонансного убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Жители города вышли протестовать против расизма. Их поддержали тысячи людей по всей стране. Массовые протесты переросли в беспорядки и мародерство. Власти Соединенных Штатов направили на помощь полиции Национальную гвардию.