Палата представителей США одобрила санкции против Китая
Санкции против некоторых официальных лиц Китая были единогласно одобрены палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на издание The Independent.
Такое решение принято в результате подписания закона о национальной безопасности Гонконга. Ограничения могут коснуться полицейских, которые принимали участие в борьбе с оппозиционерами, а также банков, которые имеют дела с представителями КНР, связанными с этим законом.
Законопроект будет представлен для голосования в Сенат после доработок, а потом должен быть подписан президентом Америки Дональдом Трампом.