Палата представителей США одобрила санкции против Китая

Такое решение принято в результате подписания закона о национальной безопасности Гонконга. Ограничения могут коснуться полицейских, которые принимали участие в борьбе с оппозиционерами, а также банков, которые имеют дела с представителями КНР, связанными с этим законом.

Законопроект будет представлен для голосования в Сенат после доработок, а потом должен быть подписан президентом Америки Дональдом Трампом.