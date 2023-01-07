Мир 07 января 2023, 08:49 Палата представителей США не смогла избрать нового спикера после 14 туров голосования CBS News: в палате представителей конгресса США в 14-й раз не смогли избрать спикера РИА «Новости»

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Члены Палаты представителей конгресса США вечером 6 января по итогам 14-го тура голосования вновь не смогли избрать нового спикера. Об этом сообщило CBS News.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти по итогам состоявшихся в январе 14 туров набрал 216 голосов из необходимых для избрания 218. Демократу Хакиму Джеффрису конгрессмены отдали 212 голосов.

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Впервые за 100 лет Палата представителей конгресса США не смогла с первого раза избрать спикера. В последний раз подобное произошло в 1923 году. Тогда потребовалось провести девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

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Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал выборы в Конгресс США демонстрацией раскола среди американцев. По его мнению, американцы вошли в 2023 год с парламентским кризисом.