Мир 07 января 2023, 09:25 Палата представителей США избрала нового спикера с 15-й попытки Республиканца Маккарти избрали спикером палаты представителей США в 15-м туре голосования

Читать 360tv в

Лидера республиканцев в палате представителей конгресса США Кевина Маккарти избрали новым спикером с 15-го раза. Об этом сообщил ТАСС.

Маккарти по итогам состоявшихся в январе 14 туров набрал 216 голосов. Но для избрания нужно 218. Позже выяснилось, что лидеру республиканцев в палате представителей конгресса США хватает этих голосов для избрания, так как несколько законодателей воздержались и не проголосовали ни за одного из кандидатов.

Реклама

Вечером 6 января, по итогам 14-го тура, палата представителей США не смогла избрать нового спикера впервые за 100 лет.

Реклама

Президент США Джо Байден высмеял провал республиканцев в палате представителей. По его мнению, должность может получить самый неожиданный кандидат.

Ранее на пост спикера палаты представителей США выдвинули бывшего американского лидера Дональда Трампа.