Палата представителей подписала бюджет США на оборону на 2022 год

Палата представителей конгресса США подписала план на оборонный бюджет государства на 2022 год. Об этом пресс-служба палаты написала в своем профиле в Twitter.

Представители палаты заявили, что против нового планирования бюджета проголосовали только 70 законодателей, а поддержали его 363 респондента.

Теперь законопроект будет изучать сенат, а после — сам президент США Джо Байден.

Ранее стало известно, что в проект нового оборонного бюджета не стали включать санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Белый дом раскритиковал поведение сенаторов, желающих мешать развитию газопровода. Его представители напомнили республиканцам, что власти США договорились с правительством Германии о том, что не будут мешать строительству и запуску «Северного потока -2». Соглашение предусмотрело отказ Вашингтона от введения санкций.