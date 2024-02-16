Мир 16 февраля 2024, 17:07 Палата представителей подготовила новый пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню Конгресс США подготовил сокращенный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню Rod Lamkey / Global Look Press

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Состоящая из республиканцев и демократов группа в палате представителей США объявила о создании нового законопроекта по предоставлению военной помощи Украине, Израилю и Тайваню со статьей об укреплении южной границы. Об этом со ссылкой на авторов законопроекта сообщил телеканал NBC News.

Новый документ предусматривает сокращение военной помощи до 66 миллионов долларов, что на 30% ниже, чем было в законопроекте, утвержденном сенатом.

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Один из авторов инициативы, республиканец Дон Бэкон, объяснил, что из первоначального плана исключили гуманитарную помощь и оставили только средства на покупку оружия.

Кроме того, документ вернет нормы отмененного закона для мигрантов, переходящих границу в Техасе, которая предусматривает, что решения по своим кейсам они должны дожидаться не в США.

«Только военная помощь — Украине, Тайваню, Израилю. И политика „Остаться в Мексике“», — пояснил Бэкон содержание нового законопроекта.

Авторы законопроекта подчеркнули, что пока не получили гарантий, что спикер палаты представителей Майк Джонсон вынесет документ на рассмотрение. Но они рассчитывают, что лидеры обеих фракций поддержат документ и решением большинства продавят вето председателя.

Но рассмотрение законопроекта пройдет не раньше 28 февраля. Палата представителей ушла на каникулы. Это решение в Белом доме назвали бегством и предупредили, что таким поведением республиканцы подорвут доверие избирателей.