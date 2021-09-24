Палата представителей США приняла оборонный бюджет

Оборонный бюджет на 780 миллиардов долларов, подразумевающий расширение санкций против долга России и введение новых против 35 россиян, газопровода «Северный поток — 2», приняла палата представителей США. Он был принят 316 голосами против 113.

Как стало известно РИА «Новости», документ включает в себя запрет на покупку и продажу российских облигаций на вторичном рынке, санкционирование 35 россиян за нарушение прав человека и расширение запретительных мер против газопровода «Северный поток — 2». Оборонный бюджет вскоре рассмотрит Сенат США. Затем документ передадут на подпись президенту США Джозефу Байдену.

Запрет на покупку российских облигаций на первичном рынке был принят в июне текущего года.

В Кремле назвали инициативу Вашингтона «внутрипарламентскими упражнениями», а МИД РФ предостерег США «от необдуманного шага». Официальный представитель ведомства Мария Захарова предположила, что в США нет специалистов по России, иначе подобный перечень лиц не был бы составлен.

* - ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.