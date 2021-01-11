Палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти

Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу Белого дома Дональда Трампа от власти. С таким заявлением выступила спикер палаты Нэнси Пелоси.

В понедельник, 11 января, лидер большинства в палате представителей Стени Хойер затребует единогласного принятия резолюции депутата Джеми Раскина, сказала Пелоси. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности», — заявила Пелоси. Она также уточнила, что после этого Пенс немедленно начнет исполнять обязанности президента США.

На ответ у Пенса будет 24 часа. Как отметила спикер палаты представителей, после этого документ об импичменте Трампа вынесут на пленарное заседание 12 января.

«Защищая нашу конституцию и демократию, мы будем действовать в срочном порядке, поскольку президент представляет собой угрозу им обоим», — заявила Пелоси.

Сторонники Трампа, несогласные с итогами выборов президента США, 6 января ворвались в Капитолий и устроили там погром во время заседания Конгресса по утверждению Джо Байдена на пост главы Американского государства. Во время беспорядков погибли пять человек. После этих событий Трампа забанили во всех соцсетях.

Министерство юстиции заявляло, что не намерено выдвигать обвинений в подстрекательстве к захвату Капитолия Трампу. А вот Байден напротив, заявил, что именно действия действующего президента привели к тому, что «внутренние террористы» пошли на штурм здания Конгресса. За импичмент Трампа выступила палата представителей и ее спикер Нэнси Пелоси. Она уже заявила, что если правительство не воспользуется 25-й поправкой, то вотум недоверия вынесет Конгресс. Накануне Майк Пенс не исключил, что в отношении действующего американского президента может быть применена 25-я поправка к Конституции.

Срок президентских полномочий Дональда Трампа истекает 20 января