Палата общин поддержала закон о переносе Brexit при отсутствии соглашения с ЕС

За принятие законопроекта проголосовали 327 парламентариев. С ними не согласились 299 их коллег.

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Сама суть законопроекта заключается в том, что премьер-министра страны Бориса Джонсона обязывают просить ЕС о переговорах по выходу Великобритании, если до 31 октября он не договориться об условиях сделки. При чем она не должна повторять сделку, о которой ранее договорилась бывший премьер страны Тереза Мэй. Ее условия парламентарии не утвердили три раза.

Если же договориться о переговорах не удастся, то Brexit откладывается до 31 января.

Главной проблемой, о которой Великобритания и ЕС не могут договориться — это статус Северной Ирландии.

Евросоюз считает, что делить остров на две части новой таможенной границей нельзя. Но при этом тогда между Британскими островами и Северной Ирландией образуется таможенная пропасть. Королевство на такой шаг идти не готово.

Сейчас принятый палатой общин документ передали в палату лордов для рассмотрения по существу. В случае одобрения законопроекта и там Джонсон обещал распустить парламент и назначить новые выборы.