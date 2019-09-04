  • Палата общин поддержала закон о переносе Brexit при отсутствии соглашения с ЕС

    04 сентября 2019, 22:09

    Дамир Матюхин

    Палата общин парламента Великобритании поддержала законопроект о переносе Brexit с 31 октября при отсутствии соглашения с ЕС. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Палата общин поддержала закон о переносе Brexit при отсутствии соглашения с ЕС

    За принятие законопроекта проголосовали 327 парламентариев. С ними не согласились 299 их коллег.

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    Сама суть законопроекта заключается в том, что премьер-министра страны Бориса Джонсона обязывают просить ЕС о переговорах по выходу Великобритании, если до 31 октября он не договориться об условиях сделки. При чем она не должна повторять сделку, о которой ранее договорилась бывший премьер страны Тереза Мэй. Ее условия парламентарии не утвердили три раза.

    Если же договориться о переговорах не удастся, то Brexit откладывается до 31 января.

    Главной проблемой, о которой Великобритания и ЕС не могут договориться — это статус Северной Ирландии.

    Евросоюз считает, что делить остров на две части новой таможенной границей нельзя. Но при этом тогда между Британскими островами и Северной Ирландией образуется таможенная пропасть. Королевство на такой шаг идти не готово.

    Сейчас принятый палатой общин документ передали в палату лордов для рассмотрения по существу. В случае одобрения законопроекта и там Джонсон обещал распустить парламент и назначить новые выборы.