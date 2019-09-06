  • Палата лордов утвердила документ о переносе Brexit

    06 сентября 2019, 18:30

    Андрей Иванов

    Верхняя палата британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин закон о переносе сроков Brexit в случае отсутствия сделки с ЕС.
    Палата лордов утвердила документ о переносе Brexit

    Теперь документ должна подтвердить королева Елизавета II. Ожидается, что она сделает это в понедельник, 9 сентября.

    Палата общин поддержала закон о переносе Brexit при отсутствии соглашения с ЕС

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    «Да, скорее всего, королевское одобрение будет получено в самом начале следующей недели», — сообщил РИА Новости источник в Консервативной партии.

    Принятый парламентом и монархом законопроект обяжет премьера Бориса Джонсона обратиться к Евросоюзу по поводу переноса срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату, если не будет сделки. Правительство Великобритании выступает против этого закона.

    Накануне члены палаты лордов заявили, что не будут препятствовать и примут документ 6 сентября.

    Ситуация с Brexit сложилась к настоящему моменту сложная. Британские парламентарии выступают против выхода из ЕС без сделки. Сделка в нынешнем виде также не устраивает парламент.

    Евросоюз в свою очередь отказывается вести переговоры и менять условие существующего соглашения, а Джонсон заявил, что страна 31 декабря выйдет из ЕС в любом случае.