Палата лордов утвердила документ о переносе Brexit

Верхняя палата британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин закон о переносе сроков Brexit в случае отсутствия сделки с ЕС.

Теперь документ должна подтвердить королева Елизавета II. Ожидается, что она сделает это в понедельник, 9 сентября.

Палата общин поддержала закон о переносе Brexit при отсутствии соглашения с ЕС Подробнее

«Да, скорее всего, королевское одобрение будет получено в самом начале следующей недели», — сообщил РИА Новости источник в Консервативной партии.

Принятый парламентом и монархом законопроект обяжет премьера Бориса Джонсона обратиться к Евросоюзу по поводу переноса срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату, если не будет сделки. Правительство Великобритании выступает против этого закона.

Накануне члены палаты лордов заявили, что не будут препятствовать и примут документ 6 сентября.

Ситуация с Brexit сложилась к настоящему моменту сложная. Британские парламентарии выступают против выхода из ЕС без сделки. Сделка в нынешнем виде также не устраивает парламент.

Евросоюз в свою очередь отказывается вести переговоры и менять условие существующего соглашения, а Джонсон заявил, что страна 31 декабря выйдет из ЕС в любом случае.