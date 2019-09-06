Палата лордов утвердила документ о переносе Brexit
Теперь документ должна подтвердить королева Елизавета II. Ожидается, что она сделает это в понедельник, 9 сентября.
Палата общин поддержала закон о переносе Brexit при отсутствии соглашения с ЕСПодробнее
«Да, скорее всего, королевское одобрение будет получено в самом начале следующей недели», — сообщил РИА Новости источник в Консервативной партии.
Принятый парламентом и монархом законопроект обяжет премьера Бориса Джонсона обратиться к Евросоюзу по поводу переноса срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату, если не будет сделки. Правительство Великобритании выступает против этого закона.
Накануне члены палаты лордов заявили, что не будут препятствовать и примут документ 6 сентября.
Ситуация с Brexit сложилась к настоящему моменту сложная. Британские парламентарии выступают против выхода из ЕС без сделки. Сделка в нынешнем виде также не устраивает парламент.
Евросоюз в свою очередь отказывается вести переговоры и менять условие существующего соглашения, а Джонсон заявил, что страна 31 декабря выйдет из ЕС в любом случае.