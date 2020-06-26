Пакт Молотова-Риббентропа вновь не дает покоя Прибалтике и Польше

Автор законопроекта, депутат Госдумы Алексей Журавлев посчитал смехотворным осуждение своего предложения со стороны Польши и Прибалтики.

Он заметил, что пересмотр решения руководства СССР о недействительности пакта — это ответ на политизацию истории, которой занимаются некоторые государства.

«Не Россия начала переворачивать все с ног на голову, а Польша — прежде всего тем, что начала сносить памятники воинам Великой отечественной войны, павшим за освобождение Польши. Снесены уже более 400 памятников», — напомнил парламентарий.

По его словам, это противоречит всем международным договоренностям.