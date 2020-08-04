Экс-депутат Рады потребовала, чтобы русскоязычные «паковали манатки»
Всех, кто употребляет термин «русскоязычное население» в отношении себя, экс-депутат считает нытиками и маргиналами. А сам термин якобы является «бытовым штампом».
Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехалиИрина Фарионэкс-депутат Рады
Она заявила, что, если русскоязычным гражданам Украины не хватило 30 лет для «украинизации», то еще десять не поможет им «наконец осознать» реальность. Нардеп напомнила и о так называемой «оккупации» Крыма.
«Каждый русскоязычный на Украине — это главный трофей Путина и притягивающий армию Путина на Украину, они своим языком нас расстреливают», — заявила она.
Ранее другой нородный избранник заявил, что украинцы знают русский язык лучше, чем сами русские. Он раскритиковал «Закон о языке», принятый в стране.