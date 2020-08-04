Экс-депутат Рады потребовала, чтобы русскоязычные «паковали манатки»

Бывшая украинская народная избранница и националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные украинцы «остались за гранью парадигмы страны». В эфире «4 канала» она потребовала, чтобы они покинули страну.

Всех, кто употребляет термин «русскоязычное население» в отношении себя, экс-депутат считает нытиками и маргиналами. А сам термин якобы является «бытовым штампом».

Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали Ирина Фарион экс-депутат Рады

Она заявила, что, если русскоязычным гражданам Украины не хватило 30 лет для «украинизации», то еще десять не поможет им «наконец осознать» реальность. Нардеп напомнила и о так называемой «оккупации» Крыма.

«Каждый русскоязычный на Украине — это главный трофей Путина и притягивающий армию Путина на Украину, они своим языком нас расстреливают», — заявила она.

Ранее другой нородный избранник заявил, что украинцы знают русский язык лучше, чем сами русские. Он раскритиковал «Закон о языке», принятый в стране.