Мир 05 августа 2023, 13:37 Пакистанское «Движение за справедливость» нашло замену осужденному лидеру Имрану Хану Партию «Движение за справедливость» осужденному экс-премьера Пакистана возглавит его зам Википедия

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Основанная бывшим премьер-министром Пакистана Имраном Ханом партия «Движение за справедливость» временно возглавит вице-председатель объединения Шах Мехмуд Куреши. Он продолжит руководить движением три года, пока лидер отбывает наказание по решению суда. Об этом со со ссылкой на заявление политического объединения сообщил ТАСС.

Бывшего премьер-министра Пакистана и председателя партии «Движение за справедливость» Имрана Хана полиция задержала в городе Лахор после вынесенного ему приговора судом Исламабада.

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Политика признали виновным в коррупции и мошенничестве по делу о незаконной продаже ценностей из государственной сокровищницы Тошаханы. Суд признал доказательства вины бывшего премьера достаточными и приговорил Хана к трем годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч рупий (1,2 тысячи долларов).

Также судья выдал санкцию на арест политика для доставки его в Исламабад для отбывания наказания. После вынесения решения резиденцию Хана в Лахоре окружили подразделения полиции для задержания бывшего премьера.