Пакистанец потребовал компенсацию у США за распространение коронавируса

По этому поводу мужчина обратился в суд. Ответчиками в деле станут американские посольство и генконсульство в Пакистане. Суд сообщил диппредставительствам о предстоящем судебном процессе. По словам истца, коронавирус нанес серьезный ущерб здоровью всех членов его семьи.