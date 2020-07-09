Пакистанец потребовал компенсацию у США за распространение коронавируса
Пакистанец обвинил властей Америки в распространении коронавируса и требует компенсацию в 20 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на газету Dawn.
По этому поводу мужчина обратился в суд. Ответчиками в деле станут американские посольство и генконсульство в Пакистане. Суд сообщил диппредставительствам о предстоящем судебном процессе. По словам истца, коронавирус нанес серьезный ущерб здоровью всех членов его семьи.