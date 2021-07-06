Пакистан заявил о своем нежелании открывать границы для беженцев из Афганистана

Власти Пакистана заявили о своем нежелании открывать границы для беженцев из Афганистана в случае их наплыва на фоне вывода сил США и НАТО с афганской территории. Об этом сообщил глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмад в беседе с газетой Dawn.

«Мы решили не открывать границы для беженцев, гуманитарные организации смогут помочь нуждающимся по ту сторону», — передал слова министра RT.

В случае ухудшения ситуации и большого наплыва власти страны намерены создать поселения вдоль границы с жестким контролем и наблюдением. Такие меры не должны позволить беженцам попасть на территорию страны.

«Правительство даже может прибегнуть к иранской модели содержания беженцев в лагерях, что позволит контролировать их», — прокомментировал политик.