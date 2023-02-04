04 февраля 2023, 07:21
Пакистан заблокировал сайт Wikipedia из-за «богохульного» контента
Bloomberg: Пакистан заблокировал Wikipedia из-за «богохульного» контента
Wikipedia заблокировали в Пакистане из-за того, что с сайта не удалили «богохульный» контент, как этого требовали власти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Пакистан заблокировал сервисы Wikipedia… после того, как платформа не удалила „богохульный“ контент», — уточнило агентство.
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При этом управление по телекоммуникациям пообещало рассмотреть возможность разблокировать сайт, если Wikipedia выполнит его требования.
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Ранее владельцев Wikipedia наказал Роскомнадзор. В ведомстве пояснили, что на сайте остались неудаленными ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на Украине.
В сентябре 2022 года Wikipedia ограничила редактирование статьи об экс-премьер-министре Великобритании Лиз Трасс из-за шуток пранкеров. Они меняли даже фотографию политика — на странице размещали героиню телешоу и персонажей сериалов.
Интернет
Пакистан
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