Мир 04 февраля 2023, 07:21 Пакистан заблокировал сайт Wikipedia из-за «богохульного» контента Bloomberg: Пакистан заблокировал Wikipedia из-за «богохульного» контента РИА «Новости»

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Wikipedia заблокировали в Пакистане из-за того, что с сайта не удалили «богохульный» контент, как этого требовали власти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Пакистан заблокировал сервисы Wikipedia… после того, как платформа не удалила „богохульный“ контент», — уточнило агентство.

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При этом управление по телекоммуникациям пообещало рассмотреть возможность разблокировать сайт, если Wikipedia выполнит его требования.

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Ранее владельцев Wikipedia наказал Роскомнадзор. В ведомстве пояснили, что на сайте остались неудаленными ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на Украине.

В сентябре 2022 года Wikipedia ограничила редактирование статьи об экс-премьер-министре Великобритании Лиз Трасс из-за шуток пранкеров. Они меняли даже фотографию политика — на странице размещали героиню телешоу и персонажей сериалов.