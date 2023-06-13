Мир 13 июня 2023, 09:52 Пакистан расплатился за первую партию российской нефти юанями Министр нефти Малик: Пакистан расплатился с Россией за первую партию нефти юанями Unsplash

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Пакистан оплатил первую партию нефти, поставленную в порт Карачи из России, в юанях. Об этом в телефонном разговоре с Reuters заявил пакистанский министр нефти Мусади Малик.

Малик не раскрыл коммерческие детали: стоимость партии топлива и скидку, полученную Пакистаном. Он только уточнил, что оплату страна произвела в китайской валюте. Министр также отметил, что всего южноазиатское государство закупило 100 тысяч тонн нефти марки Urals в России, из них 45 тысяч доставлены в порт Карачи, остальной груз еще находится в пути. По его словам, сделку стороны заключили в апреле.

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По данным агентства, покупка нефти Пакистаном дает России возможность увеличить продажи топлива в Индию и Китай.

Ранее Пакистан планировал добиться скидки на российскую нефть по примеру Индии. Однако попытки снизить цену до 50 долларов за баррель провалились. Участники переговоров отмечали, что Россию больше интересует выполнение всех предварительных условий перед подписанием соглашения о цене. Речь идет о способе оплаты, стоимости доставки с премией и ценах на страховку.