Пакистан провел испытания баллистической ракеты Shaheen-III

Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия Shaheen-III класса «земля-земля». Об этом сообщило Управление по общественным связям минобороны страны.

«Целью испытаний была повторная проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения», — говорится в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, ракета может нести на себе боеголовки обычного и ядерного типа. Дальность полета Shaheen-III составляет 2 750 километров.

В марте Северная Корея подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Приказ о запуске отдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Он также сообщил, что дальность полета ракеты составила 1090 километров, максимальный набор высоты — 6248 километров.

Данный запуск оказался двенадцатым с начала 2022 года и первым запуском межконтинентальной ракеты с конца 2017 года.

По мнению заместителя постоянного представителя России при ООН Анны Евстигнеевой, подобное поведение КНДР обусловлено ужесточением санкций в отношении страны.