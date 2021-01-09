«Пакистан погрузился во тьму»: в стране произошло масштабное отключение электроэнергии

Без электричества остались города Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан, Касур и ряд других поселений. Жители пакистанских городов сообщали об отсутствии света в Twitter.

По словам министра энергетики Пакистана Омара Аюба, отключение электроэнергии было вызвано внезапным падением частоты в национальной системе распределения электроэнергии с 50 до нуля. Чем был вызван этот сбой сейчас уточняется.

Министр также отметил, что были предприняты попытки запустить электростанцию Дамба Тарбела, которая является крупнейшей по мощности ГЭС в стране. Запуск электростанции приведет к последовательному восстановлению электроснабжения в Пакистане.

Все технические группы уже находятся на местах, отметил министр. По словам Аюба, он лично курировал восстановительные работы.

Пакистанский министр информации Шибли Фараз заявил, что поломка была вызвана «технической неисправностью» в системе Национальной транспортно-диспетчерской компании (NTDC).

Граждане Пакистана будут получать информацию о восстановительных работах, отметил министр энергетики.