Пакистан погасил 93,5 млн долларов долга перед Россией
Пакистан вернул России 93,5 миллиона долларов долга по торговым операциям с СССР. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Отмечается, что задолженность мешала развитию торговых отношений между государствами. Пакистан выразил надежду, что возвращение долга привлечет инвестиции с российской стороны.
По данным издания, в конце прошлого года посол Пакистана в РФ Кази Халилулла и замминистра финансов России Сергей Сторчак подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР.