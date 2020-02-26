    26 февраля 2020, 19:11

    Пакистан погасил 93,5 млн долларов долга перед Россией

    Артур Блянихов

    Пакистан вернул России 93,5 миллиона долларов долга по торговым операциям с СССР. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    Отмечается, что задолженность мешала развитию торговых отношений между государствами. Пакистан выразил надежду, что возвращение долга привлечет инвестиции с российской стороны.

    По данным издания, в конце прошлого года посол Пакистана в РФ Кази Халилулла и замминистра финансов России Сергей Сторчак подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР.