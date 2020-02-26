Пакистан погасил 93,5 млн долларов долга перед Россией

Отмечается, что задолженность мешала развитию торговых отношений между государствами. Пакистан выразил надежду, что возвращение долга привлечет инвестиции с российской стороны.

По данным издания, в конце прошлого года посол Пакистана в РФ Кази Халилулла и замминистра финансов России Сергей Сторчак подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР.