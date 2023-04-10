Мир 10 апреля 2023, 21:40 Пакистан планировал импортировать российскую нефть со скидкой Экс-премьер Хан: Пакистан хотел бы покупать нефть у России с большой скидкой подобно Индии РИА «Новости»

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Покупка дешевой нефти у России положительно сказалась бы на уровне жизни граждан страны. Об этом сообщило издание Times of India со ссылкой на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Он хотел договориться об импорте дешевой российской нефти еще в 2022 году. Однако это не сбылось из-за вотума недоверия правительству Хана в апреле.

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Пакистан планировал добиться скидки на примере Индии. Однако попытки снизить цену до 50 долларов за баррель ничем не закончились. По словам участников переговоров, Россию больше интересует выполнение всех предварительных условий перед подписанием соглашения о цене. Речь идет о способе оплаты, стоимости доставки с премией и ценах на страховку.

Россия и Пакистан в январе договорились о поставках энергоносителей, условившись согласовать объемы экспорта, вопросы оплаты, страхования и логистики. Министр нефти южноазиатской страны Мусадик Малик заявил, что в апреле в государство прибудет первая партия нефти из России.

Власти Пакистана также начал формировать план национальной безопасности в области энергетики. Он предусматривает поставки из России трубопроводного и сжиженного газа, сырой нефти и других типов топлива.