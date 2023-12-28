Мир 28 декабря 2023, 19:53 Пакистан отказался от празднования Нового года в знак солидарности с Палестиной Премьер Пакистана запретил праздновать Новый год из-за событий в Палестине Unsplash

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Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар запретил все связанные с Новым годом празднования. Он принял такое решение в знак солидарности с Палестиной, сообщил телеканал Geo.

Глава правительства обратился к населению и попросил соблюдать простоту с рассветом Нового года.

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«Пакистанский народ находится в печальном состоянии», — добавил Анваар-уль-Хак Какар.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября после массированного обстрела израильских территорий со стороны движения ХАМАС из сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам в палестинском анклаве.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ в скором времени приступит к углублению наземной операции в секторе Газа. Битва на территории анклава будет долгой, предупредил глава правительства.