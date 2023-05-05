Мир 05 мая 2023, 11:03 Пакистан осудил атаку беспилотников на Кремль Глава МИД РФ Лавров: Пакистан на переговорах прямо осудил атаку на Кремль Соцсети

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Пакистан прямо заявил, что осуждает атаку беспилотников на Кремль, случившуюся в ночь на 3 мая. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

Руководитель внешнеполитического ведомства накануне побывал на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Лаврова, почти все его собеседники осудили попытку нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА.

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«В частности, министр иностранных дел Пакистана [Билавал Бхутто-Зардари] прямо осудил этот террористический акт», — отметил глава МИД России.

Министр добавил, что его пакистанский коллега выразил надежду на скорейшее установление истины после атаки. Бхутто-Зардари надеется, что виновных в попытке удара по Кремлю определят как можно быстрее, резюмировал Лавров.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил атаку на Кремль. Он подчеркнул, что государство выступает против всех «актов, методов и практик терроризма» в любых формах и проявлениях.