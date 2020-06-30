Пакистан обвинил Индию в нападении на биржу
Пакистанский премьер Имран Хан выразил уверенность, что спецслужбы Индии стоят за нападением на здание биржи в Карачи. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.
По словам премьер-министра, Пакистан не сомневается в том, что нападение на фондовую биржу было совершено Индией. Хан добавил, что таким образом Индия намеревалась дестабилизировать обстановку в Пакистане.
Уточняется, что боевики напали на биржу накануне. В результате погибли четыре человека, семерых ранили. Четверых нападавших удалось ликвидировать.