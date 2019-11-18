Пакистан испытал баллистическую ракету Shaheen I. Видео

Пакистан провел испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen I. Она способна нести ядерный боезаряд. Тесты прошли успешно, сообщило в понедельник, 18 ноября Командование стратегических сил страны.

«Пуск был проведен для проверки оперативной готовности Командования стратегических сил армии», — сказано в сообщении, которое в своем Twitter опубликовал представитель Вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур.

Испытания проводились с двухступенчатой ракетой, которая способна переносить как ядерный, так и обычный заряд, который помещается в ее головной части. 12-метровая ракета способна запустить заряд, вес которого не превышает одну тонну. Shaheen I способна нести боеголовку на расстояние до 650 километров.