Посол Пакистана Шафкат Али Хан не исключил, что страна будет закупать в России сжиженный природный газ. О начале соответствующих переговоров он сообщил РИА «Новости».

«Переговоры идут, но пока ничего конкретного я сказать не могу», — сказал посол Пакистана.

Строительство «Пакистанского потока» было анонсировано год назад. Ожидается, что длина газопровода превысит тысячу километров. Его пропускная способность составит 12,3 миллиарда кубических метров в год. Сети свяжут терминалы по приему сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур на севере. Реализацию проекта оценили в 3,5 миллиарда долларов.

Власти Пакистана не присоединились к антироссийским санкциям, сообщил RT. Глава МИД Билавал Бхутто Зардари заявил в мае, что страна продолжит настаивать на дипломатическом урегулировании проблем.