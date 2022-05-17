Пакет помощи Украине на $40 млрд прошел голосование в Сенате США

Очередной пакет помощи Украине на сумму 40,1 миллиарда долларов прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Итоговое голосование по данной инициативе ожидается в среду, 18 мая. Об этом сообщил ТАСС.

В результате голосования проект преодолел планку в 60 голосов. Этот результат ограничивает отведенное на дебаты по пакету время до 30 часов. Предполагается, что 18 мая инициативу одобрит большинство сенаторов, после чего президент США Джо Байден ее подпишет.

Ранее пакет помощи Украине одобрила палата представителей. Однако сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал проект и потребовал включить туда поправки об ужесточении за расходованием средств. Он также заявил, что сочувствует Украине и желает ей успеха, но не за счет банкротства США.

В апреле президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить 33 миллиарда долларов в качестве помощи Украине. Законодатели решили увеличить сумму до 40 миллиардов.