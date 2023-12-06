Мир 06 декабря 2023, 05:23 «Пахнет жареным». Зеленскому предрекли грандиозный скандал из-за передачи оружия ХАМАС Экс-советник Кучмы Соскин: Израиль узнал, что Украина снабжает ХАМАС оружием Flickr

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал «колоссальный международный скандал» с президентом Украины Владимиром Зеленским, связанный с продажей западного оружия палестинской группировке ХАМАС. Он предположил, что израильские власти уже передали эту информацию американским спецслужбам. Об этом политик рассказал на своем YouTube-канале.

Соскин заявил, что израильтяне, вероятно, нашли в туннелях в секторе Газа американское, французское и английское оружие, направленное в качестве военной помощи Украине. Затем люди из окружения Зеленского продали его ХАМАС. Бывший советник предположил, что в этом деле мог быть замешан и глава украинского военного ведомства Рустем Умеров.

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Соскин не исключил, что эти данные ЦАХАЛ уже передал ФБР, ЦРУ и другим спецслужбам США.

«В этом плане уже что-то движется. Я вам могу сказать исходя из моего опыта и анализа, что очень серьезно пахнет жареным», — заявил аналитик.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запросил у главы Пентагона Ллойда Остина во время его ноябрьского визита в Киев 17 миллионов снарядов, а также дополнительное вооружение на сумму до 400 миллиардов долларов. Украинские СМИ отмечали, что такие запросы фигурировали в расчетах Генерального штаба по выполнению требований офиса Зеленского для возвращения страны к границам 1991 года.