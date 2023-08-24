Мир 24 августа 2023, 07:52 «Падшие ангелы из ада». Шольц публично оскорбил сторонников мира на Украине Журналистка BZ Шнеебергер: Шольц не вправе оскорблять противников помощи Украине Thomas Banneyer/dpa/globallookpress

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Канцлер Германии Олаф Шольц публично и по заранее заготовленному сценарию назвал противников оказания военной помощи Украине падшими ангелами. Журналистка Berliner Zeitung Рут Шнеебергер заявила, что он не имел права этого делать.

«Олаф Шольц не может продолжать вести себя столь высокомерно. Его следует остановить», — заявила она.

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Во время выступления в Мюнхене политик назвал тех, кто выступил против оказания военной помощи Украине, «падшими ангелами из ада». Автор статьи назвала такое поведение неприемлемым и заявила, что если бы немцы относились к Олафу Шольцу всерьез, то у него возникли бы проблемы.

Она напомнила, что это не первая подобная выходка канцлера, и предположила, что он не мог сказать такое случайно — все выступления Олафа Шольца заранее готовили и согласовывали его речь. Рут Шнеебергер предложила уволить того, кто предложил оскорбить сторонников мира на Украине, и призвала других политиков принять меры.

Колебания Олафа Шольца в вопросе поставок ракет Taurus навредят и Украине, и Германии, заявил обозреватель Die Welt Тор Барфус. По его мнению, политик подорвал доверие к собственной персоне.